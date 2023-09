Stiri pe aceeasi tema

- “In ultima perioada de timp se discuta despre masurile pe care trebuie sa le luam in ceea ce priveste asigurarea stabilitatii fiscal-bugetare. Toate aceste chestiuni sunt asumate astfel incat sa putem sa mentinem reprezentarea pentru ceea ce inseamna national in Partidul National Liberal, adica sa sustinem…

- Biroul Politic Național al PNL a decis o serie de masuri economice pe care le va prezenta conducerii PSD, in contextul in care premierul Ciolacu, președintele PSD, cauta soluții pentru a reduce deficitul bugetar. Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a anunțat, la data de 4 septembrie 2023,…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, intrebat daca vom avea impozit de 1% pe cifra de afaceri la multinationale sau vom avea impozit pe transferurile de profit, ca este onest ca toate companiile care fac profit in Romania, indiferent ca sunt straine sau romanesti, sa plateasca taxe. El a mai spus…

- Discutiile privind reducerea cheltuielilor la nivelul aparatului bugetar vor continua, a declarat, luni, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, care a subliniat este important ca aceste masuri sa nu fie aplicate „otova”, fara a se vedea consecintele lor. „Pentru ca, in acest moment, nu au fost finalizate…

- Masurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public saptamana aceasta. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența, una privind sistemul bugetar și economiile care se pot face, iar cea de-a doua vizeaza veniturile mai mari din colectare,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca saptamana viitoare, „pana joi”, va fi publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare. „A doua OUG e pentru venituri mai mari din colectare. Așteptam și de la ANAF o analiza. E o scadere de venituri și din cauza scaderii consumului. Dar pot sa…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionuț Stroe susține ca incadrarea in ținta de deficit de 4,4% este o obligație a Romaniei, iar partidul propune reducerea cheltuielilor bugetare.„Incadrarea in ținta de deficit in anul acesta este o obligație. De altfel este un angajament pe care statul roman l-a luat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis ca reducerea deficitului bugetar trebuie sa inceapa cu taierea unor cheltuieli ale statului. Liderul liberal a lansat și un mesaj catre partenerii de guvernare - PSD. El a menționat ca statul trebuie sa ofere propriul sau exemplu, inainte de a veni cu masuri…