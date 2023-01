Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a amintit de evolutiile din ultimul an in materie de securitate globala au mers ”intr-o directie nedorita si foarte periculoasa, iar natura amenintarilor si riscurilor este din ce in ce mai complexa”, astfel ca ”este important sa fim in pas cu tot ceea ce ne ofera noile tehnologii”.Despre…

- Astazi, 8 ianuarie 2023, a avut loc ședința Asociației romanilor refugiați și expulzați in 1940, filiala Carei. Peste 100 de urmași ai romanilor scoși din casele lor de ocupantul hortyst in 1940 au venit din toata zona Carei. Inainte de inceperea ședinței, a fost depusa o jerba de flori la placa cu…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis joi reprezentantilor comunitatii romane din Franta ca Romania ii asteapta „sa vina acasa”, iar Guvernul a inteles ca trebuie sa indeplineasca acele conditii care vizeaza un nivel de trai mai ridicat, legate de dezvoltarea infrastructurii, educatiei, sanatatii si…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat finalizarea de catre Parlamentul olandez a procedurii de aprobare a pozitiei Guvernului din Olanda in favoarea aderarii Romaniei la Schengen si a adaugat ca acest lucru arata ca tara noastra este pregatita sa intre in Schengen. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cuprinsul conferinței de presa a deputatului USR Maramureș, Brian Cristian! „Am prezentat azi la sediul USR Maramureș, intr-o conferința de presa, Cartea Neagra a guvernarii PSD-PNL, un raport critic al activitații Guvernului la exact un an de la preluarea mandatului. Din cauza PSD-PNL, romanii traiesc…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Castellon de la Plana, cu romani stabiliti in Spania, carora le-a transmis ca Guvernul ia masuri pentru a-i sprijini, pentru a asigura relatia dintre institutiile statului si romanii din diaspora.„S-a vorbit si se vorbeste despre ce reprezinta romanii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in cadrul intalnirii cu reprezentantii comunitatii romanilor din Spania, ca la toate nivelurile intalnirilor pe care le-a avut s-a vorbit de cetatenii romani care isi desfasoara activitatea la nivelul institutiilor, la nivel local si central, s-a vorbit despre…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca guvernul ar putea modifica actuala OUG prin care e reglementat programul 50/20 pe baza caruia refugiații ucraineni primesc cazare și mancare in Romania. Familiile care gazduiesc ucraineni primesc 50 de lei pe zi pentru cazarea unei persoane și 20 de lei pentru hrana.…