Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de vaccinare ale MApN nu au fost infiintate pentru a asigura privilegii militarilor si nu au fost gandite ca structuri cu circuit inchis, subliniaza, vineri, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Cele 92 de centre au insemnat o modalitate de reducere a presiunii pe centrele care deservesc populatia…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a avut joi o intalnire cu reprezentantii sindicatelor din industria de aparare si cea aeronautica, in cadrul careia s-a discutat despre caile prin care industria nationala de aparare ar putea absorbi cat mai mult din sumele pe care Ministerul Apararii Nationale le…

- „Ne-a parasit prea devreme un camarad de valoare, un bun profesionist și mai ales un om cu un caracter puternic, un foarte bun ofițer de stat major.Colonelul Gheorghe Nastasescu, cu 32 de ani petrecuți in serviciul Armatei Romaniei, a pierdut din pacate lupta cu virusul SARS-CoV-2 și a lasat in urma…

- Ministrul Apararii, Nicolae Cuca, a anuntat, miecuri seara, decesul colonelului Gheorghe Nastasescu, care fusese infectat cu noul coronavirus. Ofiterul avea 32 de ani in Armata Romana si facuse peste 400 de salturi cu parasuta. ”Ne-a parasit prea devreme un camarad de valoare, un bun profesionist…

- Industria de aparare va primi in acest an ,,zero barat’’… la investiții! Liderul de sindicat din industria de aparare, Constantin Post-ul Liderii de sindicat din industria de aparare se intalnesc maine cu ministrul Apararii, Nicolae Ciuca! Sindicaliștii vor ca MAPN sa preia industria de aparare de la…

- In 2020, Ministerul Apararii Nationale a efectuat plati directe catre operatori din economia nationala in valoare totala de peste 1,5 miliarde de lei, precizeaza, joi, ministrul Nicolae Ciuca. El mentioneaza ca, de asemenea, s-au efectuat plati pentru lucrari de infrastructura de circa 750 de milioane…

- ”In 2020, M.Ap.N. a efectuat plati directe catre operatori din economia nationala in valoare totala de peste 1,5 miliarde de lei. De asemenea, s-au efectuat plati pentru lucrari de infrastructura de circa 750 de milioane de lei. Ministerul Apararii Nationale doreste sa implice cat mai mult industria…