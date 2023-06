Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca Romania va fi independenta energetic curand. Potrivit acestuia, odata ce exploatarea perimetrului Neptun Deep va fi operaționalizata in integralitate, producția interna se va dubla in comparație cu momentul actual, iar Romania va deveni cel mai mare producator…

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- Fostul premier Nicolae Ciuca susține ca Romania iși va caștiga independența energetica intr-un timp foarte scurt, in urma anunțului facut in aceasta dimineața de Romgaz și OMV-Petrom. CITESTE SI Demisie in conducerea REPER: 'Promisiunea inițiala de opoziție constructiva a fost tradata' 11:41…

- Președintele Senatului susține ca in momentul in care exploatarea din perimetrul Neptun Deep va fi pe deplin operaționalizata, producția interna a Romaniei va fi dubla fața de momentul actual.

- Fostul ministru al Energiei, deputatul Virgil Popescu scrie miercuri ca vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor si ca Romania va avea surplus de gaze naturale, practic dublandu-si productia cu mult peste necesarul actual al consumului intern, astfel ca tara noastra…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…

- Ordinul de incepere a lucrarilor la gazoductul Tuzla-Podisor, un proiect de aproximativ 500 de milioane de euro, a fost semnat, vineri, in prezenta viceprim-ministrului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja.Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre…

- „Am avut astazi o intalnire de lucru cu unul dintre marii exploratori ai aviatiei, Bertrand Piccard, presedintele Fundatiei Solar Impulse, Ambasador ONU pentru mediu si consilier special al Comisiei Europene. Acesta a facut istorie navigand in jurul lumii fara escala intr-un balon, precum si la mansa…