- Lucrarile de consolidare, restaurare, reabilitare și dotare a Palatului Administrativ, in care iși au sediul Consiliul Județean și Prefectura Suceava, pot incepe. In prezența premierului Romaniei, Nicolae Ciuca, a fost semnat, miercuri, la Suceava, contractul de execuție intre Compania Naționala de…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat vineri ca scopul unei coalitii de guvernare este sa gaseasca solutii, uneori chiar in detrimentul intereselor politice ale partidelor, iar actuala coalitie functioneaza, in ciuda contestatarilor. “Forma rectificarii bugetare arata inca o data ca PSD…

- ”Ieri am desfasurat activitatea de constituire a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetica si implementarea proiectelor de infrastructura energetica. A fost o decizie pe care am luat-o in urma analizei datelor si prognozelor si a perspectivei asigurarii energiei, pe timp…

- Un cititor Bistrițeanul.ro ne-a prezentat cazul trotuarelor de pe Calea Moldovei din Bistrița care par a fi un pericol public, cu țevi, pietre și diferite deșeuri lasate de izbeliște, la fel precum lucrarea. Lucrarile de pe Calea Moldovei au inceput in luna aprilie a acestui an, iar demararea lor este…

- Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova – Pitesti (DEx12) va putea fi dat in circulatie pe 28 iulie, a anuntat, joi, premierul Nicolae Ciuca, dupa o vizita efectuata pe santier impreuna cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Olt si Dolj. „In…

- ”Am adoptat astazi o ordonanta de urgenta care va asigura o finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productia de energie verde. Din acestia, 500 de milioane de euro vor merge catre autoritatile publice si 500 de milioane de euro catre IMM-uri”, afirma premierul in postare. …

- Romania este renumita pentru stațiunile balneare și resursele naturale care pot fi folosite pentru tratarea diferitelor boli. Avem multe stațiuni balneare in care oamenii pentru a se trata de tot felul de afecțiuni, dar și pentru relaxare. Cuprins: Ce este o stațiune balneara Care sunt cele mai importante…

- Anunt public CONSILIUL JUDEȚEAN BISRIȚA-NASAUD anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de consolidare/stabilizare versanți și refacere platforma DJ 173, Budacu de Sus-Șoimuș, județul Bistrita-Nasaud”, amplasat in localitatea Șoimuș,…