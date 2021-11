Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier desemnat Nicolae Ciuca a declarat, dupa sedinta Biroului Politic National al PNL, ca urmeaza ca echipa de negociere a liberalilor sa se intruneasca miercuri pentru a stabili elementele de negociere cu celelalte partide pentru formarea guver

- Liderii PNL se reunesc de la ora 18:00 in ședința Biroului Politic Național pentru a decide flexibilizarea mandatului de negociere pentru formarea unui guvern cu PSD sau USR. Nicolae Ciuca a renunțat oficial, marți, la mandatul de premier desemnat. Potrivit unor surse din partid se anunța o ședința…

- Cițu insista pentru un guvern minoritar, doar cu PNL și UDMR, dar cere PSD și USR sa susțina acest guvern in Parlament. PNL a facut o concesie majora, e momentul ca și cei de la PSD și USR sa faca aceasta concesie”, a declarat, marți dimineața, Florin Cițu. Cițu se refera la faptul ca PNL a propus in…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea PNL Nicolae Ciuca sa fie desemnat ca prim-ministru The post Nicolae Ciuca, propus ca premier al Romaniei appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Nicolae Ciuca, propus ca premier al Romaniei Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa in care a anunțat concluziile consultarilor cu partidele. „Tocmai am incheiat consultarile cu partidele. Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție…

- In urma cu cateva minute, membrii Biroului Național al PNL au decis sa mearga la consultarile cu președintele Klaus Iohannis cu Nicolae Ciuca propunere de premier pentru formarea unui nou guvern. Aceasta varianta a liberalilor elimina „problema Cițu” și ideea este aceea de a se forma un guvern…

- Biroului Politic National al partidului se reuneste joi, la ora 10, inainte de consultarile cu presedintele Klaus Iohannis. Desi propunerea pentru premier este Florin Citu, BPN-ul ar putea vota flexibilizarea mandatului pentru propune si un alt nume, sursele „Adevarul” din partid indicandu-l pe Nicolae…