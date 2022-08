Stiri pe aceeasi tema

- Luni a continuat seria consultarilor dintre reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si ai Asociatiei Municipiilor din Romania și Nicolae Ciuca. Punctele principale ale discuției au facut referire la proiectele guvernamentale de investiții, descentralizare, finanțarea masurilor…

- N.Ciuca-intalnire cu reprezentantii Asociațiilor Oraselor și Comunelor Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca s-a întâlnit astazi cu reprezentantii Asociatiei Oraselor si ai Asociatiei Comunelor din România. Discutiile au vizat, între…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a continuat, luni, seria consultarilor cu autoritatile locale printr-o intalnire cu reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si ai Asociatiei Municipiilor din Romania. Potrivit Executivului, discutiile s-au concentrat asupra temelor legate…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe si al Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, aflat in vizita in Romania, in cadrul convorbirilor fiind abordate teme ce tin de gestionarea fluxului de refugiati, precum si aspecte legate de cooperarea…

- Ministerul Sanatații inființeaza Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (nosocomiale). Decizia a fost luata printr-o Hotarare aprobata de Guvern, la propunerea instituției conduse de Alexandru Rafila. Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea…

- Ministerul Sanatații inființeaza Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (nosocomiale). Decizia a fost luata miercuri, printr-o hotarare aprobata de guvern, la propunerea instituției conduse de Alexandru Rafila, informeaza News.ro. Comitetul Național…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in contextul fenomenelor extreme din Romania, ca este nevoie ca la nivelul Guvernului, prin ministerele linie, sa fie asigurata o activitate coordonata cu autoritațile locale. In acest sens, el le-a cerut miniștrilor sa pregateasca un plan „cat se poate…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri la Palatul Victoria, pe secretarul general al Ligii Statelor Arabe, Ahmed Aboul Gheit, aflat in vizita in Romania. Premierul a subliniat pozitia constanta a tarii noastre in relatia cu statele arabe si abordarea consecventa si echilibrata a procesului de…