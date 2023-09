Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma dupa vizita la o fabrica romaneasca de pavaje din Petresti, judetul Alba, ca se bucura sa vada cum capitalul romanesc creste in mod inteligent, subliniind ca ”cel mai important principiu al politicii economice a PNL este crearea unui parteneriat…

- Astazi am avut parte de o noua mostra grosolana despre cum lucreaza (in)justiția din Romania in favoarea infractorilor, acuza jurnalista Emilia Șercan pe pagina sa de Facebook. „Am mers la Parchetul Curții de Apel București (PCAB) sa vad, dupa saptamani de tergiversare, dosarul de kompromat in care…

- Accidentul de la Fabrica de Arme din Cugir, județul Alba, s-a produs joi dimineata, femeie fiind transportata la spital, dupa ce a fost ranita la cap.Potrivit Ziarul Unirea, femeia și-a prins parul intr-o freza, fiindu-i smulsa o parte din scalp, precum și o parte din pielea feței.„La data de 24 august…

