Ciucă, după vizita la Kiev: Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru fiecare crimă şi acţiune din Ucraina Dupa vizita oficiala efectuata la Kiev, premierul Romaniei Nicolae Ciuca a declarat ca Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru fiecare crima si actiune din Ucraina. „Multumesc pentru invitatia de a vizita Ucraina in aceasta perioada de lupta eroica a poporului ucrainean pentru a respinge agresiunea declansata in mod ilegal, nejustificat, neprovocat si deliberat de catre Rusia. Romania condamna in cei mai duri termeni incalcarea flagranta de catre Rusia a suveranitatii si integritatii teritoriale ale Ucrainei, precum si a obligatiilor sale internationale, conform dreptului international.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Mulțumesc pentru invitația de a vizita Ucraina in aceasta perioada de lupta eroica a poporului ucrainean pentru a respinge agresiunea declanșata in mod ilegal, nejustificat, neprovocat și deliberat de catre Rusia.Romania condamna in cei mai duri termeni incalcarea flagranta de catre Rusia a suveranitații…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 26 aprilie, la Kiev, dupa intalnirea avuta cu omologul sau ucrainean Denis Șmihal, ca „trebuie sa luam toate masurile posibile pentru a-i trage la raspundere și a-i pedepsi pe toți cei responsabili”, cu referire la invadarea Ucrainei de catre Rusia. Din cauza…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au fost marți intr-o vizita oficiala in Ucraina. Cei doi s-au intalnit la Kiev cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme, apoi au vizitat doua dintre cele mai bombardate orașe de langa capitala…

- Rusia trebuie izolata complet din punct de vedere economic, a declarat, luni, presedintele Senatului, Florin Citu, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, informeaza AGERPRES . „Domnule presedinte Zelenski, este o onoare sa va ascultam astazi, in Parlamentul Romaniei. Multumesc ca mi-ati acceptat…

- „Camarazi, conditiile de lupta implica, intr-adevar un risc crescut. Sunt foarte constient de felul in care actionati in aceasta situatie, cu mult curaj si profesionalism, cu pricepere si fara teama.Indepliniti cele mai complicate sarcini care va sunt incredintate cu competenta si precizie si dati dovada…

- Hanna Pavelea, ucraineanca salvata dintr-o zona intens bombardata din Ucraina cu ajutorul deputatului Daniel Suciu, a unor preoți și a unui parlamentar din Ucraina le mulțumește tuturor pentru ajutor. Un mesaj special are, insa, pentru Dumnezeu caruia ii mulțumește ca n-a parasit-o in aceste momente.…

- Invazia militara declanșata de Rusia in Ucraina afecteaza „fundamental si in mod dramatic” securitatea europeana și globala, insa comunitatea internationala a dat un raspuns „unitar si rapid”, a declarat duminica presedintele Klaus Iohannis, la Baza Mihail Kogalniceanu. „Agresiunea militara declanșata…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa organizata online, ca Romania nu este deschisa dialogului cu Rusia. Intrebat de un jurnalist ce mesaj are sa ii transmita președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ambasadorul a replicat ca – la…