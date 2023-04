”In cursul vizitei de lucru de la Iasi, am avut o intalnire cu organizatia judeteana a PNL, cu care am discutat despre proiectele de dezvoltare derulate in regiune si de rolul PNL in administratia locala si centrala in cadrul acestui proces de modernizare. Alegerile locale din 2020 au aratat care este potentialul organizatiei iesene, care a obtinut un numar record de mandate in administratia locala, din 1990 pana azi. Investitiile vor fi reperul actiunilor noastre in 2023 si 2024 si ma refer atat la cele guvernamentale – la programele realizate cu fonduri europene de coeziune sau cele finantate…