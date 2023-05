Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca face un nou apel: O greva generala se declanseaza in lipsa dialogului si a rezolvarii problemelor. Singurii care au de pierdut sunt parintii si eleviiPremierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, dupa negocierile cu sindicatele din educatie, ca reitereaza disponibilitatea sa si a ministrilor…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (care ar trebui sa preia conducerea viitorului Guvern din postul de prim-ministru) s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor…

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste duminica, la Palatul Victoria, cu sindicatele din Educatie, pentru a discuta pe marginea revendicarilor acestora și a incerca sa stopeze greva profesorilor.Consultarile sunt programate sa inceapa la ora 14,00, potrivit Biroului de presa al Guvernului. Sambata, premierul…

- Negocieri cruciale in ultima zi dinainte de greva profesorilor. Ciuca sustine ca rezolvarea e la Ministerul Muncii. Budai: Solutia este la intreaga coalitie Negocieri cruciale in ultima zi dinainte de greva profesorilor. Ciuca sustine ca rezolvarea e la Ministerul Muncii. Budai: Solutia este la intreaga…

- Greva generala pe termen nedeterminat din Educație ar putea periclita examenele naționale de anul acesta. Chiar și așa, copiii sunt dispuși la examene decalate, daca acesta e prețul pentru ca dascalii lor sa fie platiți mai bine. Din 22 mai, universitațile se alatura grevei.

- Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat, marti, ca vor declansa greva generala din 22 mai. Ea va fi precedata de o greva de avertisment, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00. Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca vor exista discuții cu liderii de sindicat pe aceasta tema…

- Mai multe persoane au protestat luni in cimitirul din satul Cursești Deal, din județul Vaslui, unde salile de clasa ale elevilor au fost improvizate in casa de praznuire a bisericii. Școala din sat se afla in reabilitare. Direcția de Sanatate Publica a dispus mutarea elevilor din cimitir, pentru ca…

- Admiterea la liceu, propusa de Ministerul Educației in proiectul noii legi, starnește in continuare nemulțumiri. Reprezentanții elevilor și parinților cer eliminarea examenului la liceu organizat separat, dupa Evaluarea Naționala.