Premierul Nicolae Ciuca, l-a primit, duminica la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid. Acesta este si prim-ministru alternativ, urmand sa preia mandatul la jumatatea anului 2023. Discutiile s-au axat asupra analizei evolutiilor regionale si gestionarii efectelor agresiunii ruse din Ucraina, a transmis Guvernul Romaniei. Premierul Ciuca a condamnat in termeni […] The post Ciuca, dupa intalnirea cu ministrul de Externe al Israelului: Este nevoie ca cetatenii nostri sa fie protejati de efectele militare, sociale si economice appeared first on Știri online,…