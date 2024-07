Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Ciuca ii raspunde lui Mircea Geoana, dupa ce acesta a declarat la Digi24 ca s-a „autoinvitat” la receptia din Congresul SUA. „Avand o functie in NATO timp de cinci ani, m-as fi asteptat ca domnul Geoana sa inteleaga mai bine cum functioneaza lucrurile”, a transmis liderul PNL.

- Liderul PNL și președinte al Senatului, Nicolae Ciuca, il lovește in punctul sensibil pe Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO: fix la procedurile de organizare NATO. Ciuca arata ca el a participat la Adunarea Parlamentara a NATO pentru ca este ales de catre oameni, dar nu ințelege de ce a…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, la Digi24, ca nu exista un plan ca in cazul in care va ajunge Președinte sa-l numeasca premier pe Klaus Iohannis. Exista un plan in care dvs candidați pentru Președinție și președintele Iohannis odata ce i se termina mandatul sa devina prim-ministru?, a…

- Vedem clar un smenal de scindare in Coaliție in ceea ce privește strategiile celor doua partide pentru alegerile prezidențiale.In timp ce Klaus Iohannis și Nicolae Ciuca merg impreuna la Summitul NATO, Marcel Ciolacu a ramas in țara, in condițiile in care am vazut in ultimele zile multe nemulțumiri…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie 2024, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, Statele Unite ale Americii. Romania va pleda pentru continuarea sprijinului in favoarea partenerilor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi, la Radio Europa FM, ca tarile membre ale Aliantei vor ajunge „in timp util” la un consens cu privire la succesorul lui Jens Stoltenberg inainte de summitul care va avea loc in luna iulie, la Washington. In ce privește candidatura președintelui…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi, intrebat despre candidatura presedintelui Klaus Iohannis pentru functia de secretar general al Aliantei, ca este increzator ca toti cei 32 de aliati vor gasi un consens in timp util pentru a putea face un anunt la Summitul NATO de la…