Ciucă: Două măsuri importante prin sunt protejați românii afectaţi de creşterile de preţuri, au intrat în vigoare din 1 iulie Doua masuri importante prin sunt protejați salariații și pensionarii, au intrat in vigoare din 1 iulie, a anunțat premierul Nicolae Ciuca . Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. ”De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „ Sprijin pentru Romania ”, prin care protejam romanii afectati de cresterile de preturi: 1) Valoarea tichetelor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

