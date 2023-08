„Am avut, astazi, o intalnire cu reprezentantii Confederatiei Patronale ”Concordia” si ai Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Dialogul cu mediul de afaceri este obligatoriu inainte de a sustine orice fel de modificari fiscale. Doar in acest mod putem sti punctul de vedere al companiilor care genereaza venituri bugetare, pentru a determina ce masuri se pot lua in perioada urmatoare fara a afecta climatul investitional si locurile de munca din mediul privat”, a scris Nicolae Ciuca, miercuri pe Facebook. Liderul PNL a mai spus ca in discutia de…