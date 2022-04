Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca extragerea primelor gaze naturale din Marea Neagra ar putea avea loc in acest an, precizand ca in urmatoarea perioada incep investitiile in perimetrul Neptun Deep, dar si cele legate de exploatarea gazelor de la mare adancime. Nicolae Ciuca a declarat,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania nu este foarte afectata de lipsa surselor de energie și gaze, doarece are potențial in ambele domenii. El a adaugat ca exista posibilitatea ca primele gaze din Marea Neagra sa fie primite la jumatatea acestui an.

- Proiectul legii offshore, depus, astazi, la Parlament, de catre coalitia de guvernare, reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra. Primele cantitati de gaze naturale vor fi extrase si vor ajunge, in aceasta vara, in sistemul national de distributie, a declarat premierul…

- Premierul a afirmat ca, impreuna cu ceilalti doi lideri ai coalitiei, Marcel Ciolacu si Kelemen Hunor, au semnat, astazi, Legea offshore, o lege atat de asteptata pentru ca odata intrata in vigoare, se va asigura stabilitate si predictibilitate legislativa pentru investitori, se vor debloca investitiile…

- „Primele sute de facturi au fost introduse astazi in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri. Apreciez efortul Ministerului Finantelor si ANAF pentru acest pas important catre digitalizarea economiei. Vor avea…

- „Traversam o perioada complicata, marcata de crize multiple, care necesita decizii si masuri eficiente, de contracarare a cresterii preturilor. In acest sens, am discutat cu ministrul de Finante, care se afla la Bruxelles, unde discuta cu omologii europeni din ECOFIN sa gaseasca masuri concrete, la…

- Guvernul nu a discutat si nu poate sa-si asume raspunderea vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. Ea s-ar putea intampla doar benevol. „Pentru ca am avut cateva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vizavi de prelungirea…

- Premierul PNL Nicolae Ciuca a spus miercuri, 2 februarie, in ședința de Guvern, ca nu s-a pus problema ca Executivul sa iși asume in Parlament prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, iar ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a afirmat ca nu susține proiectul propus de PNL.„Am avut cateva semnale…