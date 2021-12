Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca „anul acesta” nu va fi introdusa taxa de solidaritate de 1% din cifra de afaceri pentru companiile care au o cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Pe de alta parte, Ciuca spune ca o prima forma a bugetului va fi gata luni și ca va fi adoptat de Parlament…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, dupa ședința coaliției politice, ca aprobarea in Parlament a bugetului a ramas pentru data de 23 decembrie. De altfel, Ciuca a stabilit deja un calendar, cu termene fixe, pentru ca bugetul pentru 2022 sa fie aprobat inainte de Sarbatori. El i-a raspuns astfel…

- Premierul Nicolae Ciuca a evitat, marți, la sosirea la ședința coaliției de guvernare, sa se pronunțe pro sau contra introducerii unei taxe suplimentare pentru marile firme astfel incat sa fie generate noi venituri la bugetul de stat in vederea susținerii creșterilor de pensii, salarii și alocații.…

- Nicolae Ciuca cere sprijinul reprezentanților cultelor religioase pentru accelerarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, cu reprezentanții tuturor cultelor religioase din Romania. Șeful guvernului spune ca le-a cerut sprijinul pentru a salva cat mai multe…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pana la finele anului Legea privind certificatul COVID urmeaza sa fie adoptata, intr-o forma agreata cu specialistii in materie. „Este, in momentul de fata, (…) un proiect care este in dezbatere se discuta cu fiecare dintre specialisti si speram ca intr-un timp…

- Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament au criticat activitatea șefului Centrului Național Anticorupție (CNA) revocat din funcție, Ruslan Flocea. Aleșii poporului au acuzat ca instituția nu și-ar face treaba și au facut aluzie ca conducatorul acesteia s-ar fi imbogațit ilicit și ca…

- La propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC), Curtea Constituționala a validat, marti, 21 septembrie, mandatele deputaților Ana Calinici, Evghenia Cojocari, Boris Popa, Ana Oglindași Dorel Iurcu de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.