Premierul Nicolae Ciuca afirma ca in cazul canalului Bastroe ”exista date si informatii ca s-a dragat mai mult decat era agreat”, dar ca „nu este firesc ca un astfel de subiect sa fie preluat si speculat politic”, potrivit Agerpres. „Am autorizat ca in perioada imediat urmatoare sa aiba loc intalniri bilaterale ca sa putem sa […] The post Ciuca, despre scandalul Bastroe: „Exista date si informatii ca s-a dragat mai mult decat era agreat”. „A fost semnalata si Comisia Europeana” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .