- "Cand va veni vremea, vom vorbi despre toate. Dumneavoastra, celor de la Olt, ca si celor de la Dolj, le pot spune ca in momentul de fata PNL, cu toti oamenii care sunt aici, PNL are cea mai valoroasa resursa umana, are capacitatea, are potentialul (...), poate sa isi asume abordarea si castigarea alegerilor…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca „putem spune ca Nicolae Ciuca este candidatul PNL la alegerile prezidențiale de anul viitor”. Ea a explicat ca dat fiind faptul ca este președintele PNL, este și prima opțiune pentru președinție, adaugand ca partidul…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, presedinte al organizatiei PNL Sibiu, a declarat sambata ca presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, reprezinta cea mai buna alegere pentru a reprezenta formatiunea la alegerile prezidentiale din 2024.Prezenta intr-o emisiune TV, Turcan a fost intrebata cand ar trebui…

