Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, declara, cu referire la pensiile militare, ca Armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost, subliniind ca pentru a sustine un militar in teatrele de operatii este nevoie de 9-12 oameni in activitatile de suport. "Despre pensii... o chestiune pe care o putem intelege si intr-o alta nota decat cea a pensiilor militare. Pentru ca atunci cand vorbesti de o separare la nivelul institutiei militare, eu cred ca obiectivul nu este acela de a analiza intr-un mod onest si echitabil situatia pensiilor, ci, mai degraba, de a induce o stare…