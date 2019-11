Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-locotenent Daniel Petrescu este noul sef al Statului Major al Apararii, in locul lui Nicolae Ciuca, devenit ministru al Apararii. Anunaul a fost facut de presedintele Klaus Iohannis la finalul s...

- Generalul locotenent Daniel Petrescu il va inlocui la conducerea Statului Major al Apararii pe Nicolae Ciuca, numit ministru in Guvernul Orban. Anunțul a fost facut de Președintele Klaus Iohannis intr-o declarație de prersa la Palatul Cotroceni, la finalul ședinței CSAT. Este prima ședința a Consiliului…

- Sedinta CSAT va avea loc de la ora 16,00, iar pe agenda figureaza subiecte referitoare la obiectivele Romaniei la Reuniunea aniversara a sefilor de stat si de guvern din NATO (Londra, 3 - 4 decembrie), planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in…

- Iohannis: Exprim aprecierea fața de cadrele militare in misiunile din Angola, Irak, KosovoPreședintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de „Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații” prin care și-a exprimat aprecierea fața de cadrele militare care participa la misiuni in Angola,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii, in care afirma ca militarii care participa la misiunile din strainatate sunt adevarati ambasadori ai Romaniei."Celebrarea Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii ne ofera prilejul…

- "In "cea de a 11-a ora a celei de a 11-a zi a celei de a 11-a luna" au rasunat și la București, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Parcul Tineretului, tulburatoarele acorduri de trompeta care marcheaza momentele de reculegere in memoria celor cazuți.…

- In urma cu o luna, un padurar de langa Iași a auzit o drujba in padurea pe care o supraveghea. Au fost ultimele lui minute in viața. Un hoț de lemne l-ar fi executat, suprins fiind la fața locului de angajatul Direcției Silvice. Procurorii cred ca vinovatul este un adolescent de 17 ani, pe care l-au…

- Un militar roman si a pierdut viata ieri, in jurul orei 11.40, in Afganistan, in timpul executarii unei misiuni de patrulare mixta in apropiere de Green Zone din Kabul, Afganistan. Potrivit autoritatilor, vorbim despre un atentat terorist executat cu un dispozitiv exploziv improvizat, acesta vizand…