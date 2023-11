Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, vineri, la Baia Mare, referindu-se la o eventuala crestere a taxelor pentru a putea fi sustinuta majorarea pensiilor, ca nu vede un lider politic care sa isi asume din nou modificarea fiscalitatii. „Eu va garantez ca, asa cum am stat de vorba cu mediul de…

- Ciuca ii avertizeaza pe social-democrați in privința pensiilor: Nu cred ca trebuie sa facem un joc politic pe o problema foarte serioasaPresedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, vineri, la Baia Mare, ca nu trebuie sa se faca un "joc politic" pe o problema atat de serioasa cum este legea pensiilor,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, referitor la legea pensiilor, ca nu trebuie sa se faca un joc politic in fața cetațenilor. El a mai explicat ca, „ținand cont de impact, este absolut necesar ca la nivelul Guvernului sa se identifice sursele de finanțare, pentru ca in anul 2024 pentru…

- Ședința de guvern de joi, 9 noiembrie, in care urma sa fie aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, a fost suspendata pana la ora 16.30, potrivit surselor Libertatea, in contextul divergențelor dintre PSD și PNL, mai exact intre Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, privind impactul bugetar al…

- Ministrul de Finanțe a refuzat sa semneze, pana joi dimineața, avizele necesare noii legi a pensiilor din cauza impactului bugetar, susțin surse guvernamentale. Marcel Boloș a fost convins sa semneze, dupa o ședința a Coaliției, dar a pus condiții.O ședința a Coaliției PSD - PNL a fost convocata de…

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook modificarile privind limitarea folosirii de cash:"Am avut, astazi, la nivelul conducerii Coaliției o analiza aplicata asupra masurii privind plațile in numerar. In urma dialogului nostru, am convenit o serie de modificari necesare, care sa contribuie la protejarea…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a afirmat luni ca a trait cu prilejul sedintei de plen a Camerei Deputatilor, cand a fost votat proiectul pensiilor speciale, „inca un moment rusinos al democratiei romanesti – mentinerea inca 40 de ani a pensiilor speciale”. „Am trait in plen inca un moment rusinos…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca votul din conducerea PNL privind angajarea raspunderii Guvernului pe pachetul de masuri fiscale ”este cel care confirma asumarea responsabilitatii PNL pentru continuarea guvernarii”.