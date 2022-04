Stiri pe aceeasi tema

- Polonia s-a pregatit in vederea posibilitatii ca Rusia sa limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionarii si ”se va descurca”, declara viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, dupa anuntul Gazprom privind intreruperea furnizarii de gaze. De asemenea, rezervele de energie ale…

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, la Braila, ca legea offshore va asigura predictibilitate pentru investitori si un regim fiscal competitiv prin care statul va putea sa beneficieze de 60% din venituri si investitorii de 40% din venituri, informeaza AGERPRES . Nicolae Ciuca a mentionat ca prin…

- Noua lege offshore a fost depusa in Parlament și va fi adoptata in procedura de urgența. Asta inseamna gaze romanești pentru Romania, reducerea dependenței de gazul din Rusia și deblocarea investițiilor in acest sector. Pentru PNL, legea offshore a reprezentat o prioritate, mai ales in contextul geopolitic…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat detalii despre Legea ofshore și despre impactul pe care aceasta il avea asupra economiei Romaniei. ”Am depus azi in Parlament, ca lideri ai Coaliției, Legea offshore. Acest proiect deblocheaza investițiile din Marea Neagra și reduce dependența de gazul rusesc, oferind Romaniei…