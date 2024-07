Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a subliniat ca summit-ul NATO de la Washington reconfirma garanțiile de securitate pentru regiunea Marii Negre. „Romania a fost menționata de mai multe ori in cadrul discuțiilor, in contextul deciziilor luate la summit-ul de la Vilnius, a negocierilor și realizarilor practice ulterioare, și in ceea ce privește perspectiva intaririi descurajarii și […] The post Ciuca despre importanța Summitului NATO: „Sa vorbim pe intelesul tuturor…” first appeared on Ziarul National .