Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit, miercuri seara, despre incidentul cu drona americana prabușita de ruși in Marea Neagra."Toate datele oficiale au venit de la MApN. Știm despre evenimentul deosebit de grav. Alte date nu am. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce drona americana MQ-9 „Reaper” a fost doborata in apele Marii Negre, de cele doua avioane rusești de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27). Ce spune președintele Romaniei despre acest incident petrecut in cursul zilei de ieri.

- Drona MQ-9 Reaper este folosita de SUA atat pentru supraveghere, dar și pentru atac. Presa internaționala spune ca aceasta drona americana doborata de ruși in Marea Neagra ar fi decolat din Romania. „In privința decolarii avem doua surse confidentiale, dar oficiale. Una dintre acestea spune ca drona…

- Ambasadorul rus in Statele Unite, Anatoli Antonov, a facut apel miercuri la Washington sa inceteze zborurile "ostile" in apropierea frontierelor rusesti, dupa interceptarea unei drone americane, marti, de avioane de vanatoare rusesti in Marea Neagra.

- Drona americana MQ-9 „Reaper”, care ar fi fost interceptata marți de doua avioane de vanatoare rusești și doborata de unul din acestea a decolat din Romania, a spus pentru New York Times un inalt oficial militar american. Drona a decolat dimineața de la baza aeriana din Romania, pornind intr-o misiune…

- Un elicopter Black Hawk a decolat, marți seara, din Constanta, dupa ce o drona americana Reaper a fost doborata de rusi in Marea Neagra. De asemenea, un avion militar Boeing P-8 Poseidon al US Navy a survolat judetele Constanta si Tulcea, in special in zona de litoral a Marii Negre. Un avion rusesc…

- Un avion rusesc de vanatoare de tip Su-27 a lovit marți o drona americana de tip Reaper. Accidentul s-a produs in spațiul aerian internațional din Marea Neagra, o zona supravegheata indeaproape de NATO mai ales de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina.

- Doua avioane rusești Su-27 au efectuat astazi o „interceptare nesigura și neprofesionista” a unui avion MQ-9 fara pilot la bord al Forțelor Aeriene ale SUA, care opera in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, anunța Comandamentul Forțelor SUA din Europa.In jurul orei 7:03 AM (CET), unul…