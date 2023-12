Liderul liberalilor Nicolae Ciuca a declarat, intrebat luni despre decizia CEDO referitoare la parteneriatul civil intre persoane de acelasi sex si faptul ca premierul PSD Marcel Ciolacu a precizat ca societatea romaneasca nu este pregatita sa recunoasca aceste cupluri, ca personal si PNL isi asuma sustinerea in continuare a familiei traditionale, a credintei in Dumnezeu si patriotismul.

„Personal si PNL, in tot ceea ce inseamna valorile despre care noi am vorbit, Partidul National Liberal va sustine in continuare familia, familia traditionala, credinta in Dumnezeu si patriotismul, asa cum au…