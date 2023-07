Ciucă, despre creşterea TVA: Trebuie să avem foarte mare grijă de efectele pe care le produce. Aşteptăm să vină specialiştii şi să luăm o decizie „Atunci cand vorbim de cresterea de TVA, trebuie sa avem foarte mare grija de efectele pe care le produce pentru ca de regula TVA, pe de o parte creste inflatia, pe de alta parte s-a demonstrat ca nu de fiecare data aduce crestere economica. Motiv pentru care asteptam sa vina specialistii si sa luam o decizie, sa vedem care sunt efectele in economie si sa sa vedem desigur care sunt efectele asupra cetatenilor”, a declarat Ciuca, intrebat daca o crestere a TVA sau cresteri de TVA pentru anumite categorii de produse, ar putea fi o varianta pentru reducerea deficitului bugetar. El a subliniat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

