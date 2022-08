Stiri pe aceeasi tema

- Ciuca a afirmat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca acesta masura a fost una foarte buna. “Doresc sa fac mentiunea ca ne aflam deja la jumatatea intervalului de timp prin care am asigurat acea decizie de compensare a cresterii pretului la carburanti. Putem sa identificam faptul ca, inca…

- Guvernul va adopta joi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, masura pe care autoritațile se așteapta sa fie aplicata de marii operatori…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, la Radio Romania Actualitati, despre cum a evoluat Romania in cele sapte luni ale mandatului sau si afirmat: ”Am preluat guvernarea dupa o perioada in care a trebuit sa suportam cu totii rigorile si limitarile din perioada pandemiei. Am preluat, de asemenea, guvernarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca reducerea accizelor la carburanti nu se poate face si nu este posibila plafonarea directa sau subventionarea pretului, mentionand ca premierul Nicolae Ciuca l-a asigurat ca suma necesara pentru compensarea cu 50 bani poate fi

- Ionuț Moșteanu a criticat anunțul facut de Nicolae Ciuca privind compensarea cu 50 de bani a combustibilului. Purtatorul de cuvant al USR a declarat ca in doar cateva zile, creșterile de prețuri la carburanți vor anula oricum „marea compensare” de 50 bani a guvernului.„50 de bani. Și asta pentru o perioada…

- Pretul carburantului la pompa va fi compensat cu 50 de bani, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetatenii romani si firmele sa plateasca mai putin pentru carburant, am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se aplica direct la pompa”,…

- Guvernul va lua o decizie joi cum va face cu scaderea prețurilor la combustibil, iar decizia va fi anunțata dupa ședința executivului. In momentul de fața mai exista cateva chestii de detaliu ce mai trebuie stabilite privind compensarea litrului de benzina și motorina pentru lunile iulie, august și…

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…