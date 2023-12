Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat marți, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca daca partidul il va mai vrea, va candida la alegerile prezidențiale din 2024. El a mai adaugat ca „trebuie sa treaca timp” pentru a vedea cum vor arata sondajele la vremea respectiva.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…