- Partia Subteleferic din Poiana Brașov va gazdui, pe 27 și 28 februarie, una dintre cele mai apreciate competiții de schi alpin din Romania: Cupa Teleferic 2023. Un concurs cu o istorie complexa, care s-a bucurat de la an la an de o participare tot mai numeroasa. Cupa Teleferic a crescut, in ultimii…

- Potrivit meteorologilor vremea se incalzește in urmatoarele zile. In sudul Romaniei va fi foarte cald. In weekend, ANM prognozeaza maxime de 18 grade Celsius, in timp ce la munte continua sa ninga slab. ,,Va fi tot mai cald zilele urmatoare! Așteptam maxime cuprinse intre intre 3 și 13 grade Celsius,…

- Peste 2.600 de persoane și-au luat cazierul judiciar online , in primele ore de funcționare a platformei hub.mai.gov.ro, potrivit Ministerului Afacerilor Interne ( MAI ). 2.605 certificate de cazier judiciar au fost eliberate miercuri, 1 februarie, intre orele 9.00 si 15.00, prin intermediul portalul…

- Ministerul Sanatații informeaza ca Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgența a suspendarii temporare a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice și antitermice cu administrare orala. In urma cu o luna, Alexandru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a vorbit joi, la Euronews, despre perspectivele anului 2023 in domeniul transporturilor. Sorin Grindeanu spune ca Romania ar putea avea 1000 de kilometri de autostrada pana la sfarșitul anului, iar pe calea ferata ar putea aparea primele trenuri electrice…

- Miercuri, 21 decembrie 2022, ora 12.00, la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, se va prezenta Punctul de Operare Aeromedical Brasov. La eveniment vor fi prezenti Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliul Judetean Brasov, col. Lucian Marciu, inspector-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Ministrul Muncii , Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar vor…