Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis omologului sau sarb condoleante pentru tragedia petrecuta intr o scoala din Belgrad si a precizat ca pentru prevenirea violentei in scolile din Romania sunt create grupuri de lucru formate din reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Ministerului Afacerilor Interne…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri, dupa atacurile armate din ultimele doua zile, soldate in total cu 17 morti, ca autoritatile vor lua masuri urgente, una dintre acestea fiind inasprirea drastica a conditiilor de posesie a armelor, scopul fiind „dezarmarea Serbiei", relateaza presa…

- Cel puțin 8 persoane au murit in al doilea atac armat in masa in doua zile, in Serbia. 13 persone au fost ranite, dintre care 7 se afla in stare critica. Ministrul afacerilor interne a calificat atacul drept „un act de terorism”. Atacul a avut loc la sud de Belgrad, a anunțat presa de stat, […] Articolul…

- Serbia era cufundata joi in tristete, la o zi dupa un atac armat fara precedent intr-o scoala din Belgrad in timpul caruia un elev de 13 ani a ucis opt colegi ai sai si un gardian, informeaza AFP. Orele din toate scolile din aceasta tara din Balcani cu circa 7 milioane de locuitori au inceput […] Articolul…

- Ministerul Educatiei a transmis un mesaj dupa atacul armat ce a avut loc ieri intr o scoala din Belgrad, Serbia. "Atacul de la o scoala din Belgrad, in urma caruia au murit mai multi elevi si un paznic, ne a socat pe toti. Durerea familiilor este de neimaginat, iar cuvintele pentru exprimarea regretelor…

