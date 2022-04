Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara, 11 aprilie, ca guvernanții au decis sa nu includa amanarea ratelor la banci in pachetul „Sprijin pentru Romania”, prezentat la finalul ședinței de coaliție de la Parlament, iar ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a precizat ca „aceasta masura a ramas inca…

- Economia locala va fi sustinuta, iar dialogul cu mediul de afaceri este esential pentru a afla necesitatile reale ale economiei, a transmis, duminica, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, precizand ca aceasta a fost concluzia intalnirilor pe care le-a avut in ultimele doua zile, impreuna cu ministrul…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut o intrevedere cu reprezentantii mediului de afaceri si cei ai sectorului bancar, pentru a analiza impactul conflictului din Ucraina asupra situatiei economice din Romania anunta miercuri, 9 martie, Guvernul Romaniei. In cadrul discutiilor au participat, alaturi…

- In contextul in care ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,83%, iar facturile romanilor la gaze și electricitate s-au dublat, acum Guvernul ia in calcul o noua amanare a ratelor la banci. Criza economica se simte din ce in ce mai puternic, ca urmare a razboiului din Ucraina, a exploziei prețului la gaze și electricitate,…

- ”Cred ca cea mai simpla masura ar fi sa continuam acest masuri ale legii in vigoare, pentru o perioada tranzitorie, pana vom constata daca se calmeaza preturile la energie si la gaze”, a spus Daniel Cadariu, aratand ca se refera la compensare s plafonare. Miniistrul Antreprenoriatului a precizat ca,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca in luna ianuarie incasarile la bugetul de stat sunt mai mari cu 31% fata de luna ianuarie 2021, „un plus in suma neta de 7 miliarde de lei”, informeaza AGERPRES . El a prezentat in sedinta de guvern de miercuri datele lunii ianuarie privind colectarea…