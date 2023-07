Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce s-a intamplat in azilele in care sunt dovezi ca pacientii au fost maltratati este "inadmisibil", a afirmat, luni, presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, care a mentionat ca nu a fost informat de ancheta in acest dosar in perioada in care a fost

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a afirmat, intrebat luni daca va cere in coalitie masuri de la Ministerul Muncii cu privire la ceea ce s-a intamplat in centrele pentru ingrijirea varstnicilor, ca va solicita masuri pentru toti cei vinovati. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a avut luni o noua ședința de coordonare cu miniștrii și secretari de stat ai Partidului Național Liberal. „Este important ca toate proiectele mari demarate pana acum sa fie continuate, intr-un ritm susținut și eficient”, afirma fostul premier, scrie Mediafax.„Am avut…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la Palatul Victoria. La intalnire a participat și fostul prim-ministru și actualul președinte al Senatului, Nicolae Ciuca.

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Gheorghe Flutur, a afirmat ca in urma premierului Nicolae Ciuca a ramas stabilitate deoarece a gestionat o perioada cu multe crize. El a explicat ca nu au fost atatea certuri, a fost gestionata criza pandemica, era o previziune apocaliptica despre criza…

- Problemele profesorilor sunt reale si orice revendicare rezonabila poate fi rezolvata, a transmis duminica premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu sindicatele din Educatie, informeaza AGERPRES . El a aratat ca solutia o reprezinta dialogul, iar Guvernul are disponibilitatea de a sta fata in fata…

- Ana Morodan, declaratii incendiare dupa incidentul cu politia. Vedeta marturiseste ca a consumat o bere in ziua respectiva si este conștienta de gravitatea lucrurilor care se puteau intampla atunci. In același timp, spune ca iși asuma statutul de persoana publica și, implicit, toate oalele care i se…

- Liderii Coalitiei au reactionat dupa scandalul de ieri din Parlament. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca a facut apel la responsabilitate iar liderul PSD, Marcel Ciolacu a descris actiunea celor de la AUR drept o manipulare.