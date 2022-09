Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anunțat un pachet de sprijin in valoare de aproximativ 65 de miliarde de euro pentru cetațenii loviți de efectele cumulate ale crizei energetice, pe fondul razboiului Rusiei in Ucraina.

- a rectificarea bugetara recent adoptata, Guvernul a direcționat suplimentar peste doua miliarde de lei comunitaților locale, transmite Executivul, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a avut o intalnire cu reprezentanții Asociației Orașelor din Romania și ai Asociației Comunelor din Romania. Premierul…

- “In ceea ce priveste fondul de investitii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetara am crescut Fondul pentru investitii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investitiilor si pentru stimularea mediului privat. Astazi vom aproba o ordonanta de urgenta prin…

- Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti…

- Mai mulți bani pentru protejarea cetațenilor, susținerea economiei, dezvoltare locala și atragerea fondurilor europene. Fondurile destinate investițiilor ajung la 93 de miliarde de lei, cel mai mare buget din ultimii 32 de ani; 7,3 miliarde in plus pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru…

- Guvernul suedez a anuntat miercuri ca va acorda companiilor si gospodariilor aproximativ 60 de miliarde de coroane (5,8 miliarde de dolari), pentru a atenua povara cresterii pretului electricitatii, transmite Reuters. Pretul la energie a atins un nivel record dupa ce Rusia a invadat Ucraina, chiar daca…

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…