Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul cu prilejul Zilei NATO, ca, pentru a garanta securitatea tuturor cetatenilor romani vor fi depuse toate eforturile pentru ca prezenta militara aliata si americana sa fie sporita si consolidata. Prezentam integral mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu prilejul Zilei NATO in Romania „Sarbatorim astazi Ziua NATO in Romania. Marcata in fiecare an in prima duminica a lunii aprilie, apartenenta noastra la Alianta Nord-Atlantica, organizatie care implineste pe 4 aprilie 73 de ani de existenta, se afla astazi la cea de-a 18-a sa aniversare si are o importanta…