Premierul Nicolae Ciuca afirma, luni, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei Romane , ca securitatea regiunii este vitala pentru securitatea noastra, iar conflictul din apropierea granitelor subliniaza, o data in plus, necesitatea ca Romania sa aiba o armata moderna, cu echipamente de ultima generatie. „Securitatea acestei zone, marcata de provocari complexe si in continua evolutie, este vitala pentru garantarea securitatii noastre, a tuturor. Prin misiunile indeplinite cu succes, Romania contribuie la asigurarea libertatii de navigatie, libertatii comertului si circulatiei in Marea Neagra…