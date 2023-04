Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, a raspuns la scrisoarea tarilor afectate de criza cerealelor din Ucraina, ea precizand ca Comisia se pregateste sa prezinte un al doilea pachet de sprijin de 100 de milioane de euro si o rata de cofinantare de 200%, pentru fermierii afectati. ”Sunt pe deplin constienta de preocuparile…

- „In scrisoarea pe care am trimis-o zilele trecute președintei Ursula von der Leyen, am cerut masuri pentru protejarea fermierilor afectați de exporturile de cereale ucrainene. Prin raspunsul trimis, Comisia Europeana susține fermierii romani și industria alimentara, așa cum o facem și noi, de la nivelul…

- Ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec, s-a intalnit cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, potrivit unui anunț postat de Ambasada SUA pe pagina ei de facebook. Un element neobișnuit este ca partea romana nu a informat despre acest eveniment nici inainte nici dupa ce s-a desfașurat. Ambasada SUA a postat…

- Șefa parchetului european, Laura Codruța Kovesi, care a supervizat anchete privind fraude in valoare de 14 miliarde de euro in 2022, intenționeaza sa ii ia in vizor acum pe cei care ocolesc sancțiunile adoptate impotriva Rusiei, relateaza Agerpres. Laura Codruța Kovesi vrea sa ia ca ținta persoanele,…

- Comisia Europeana analizeaza modalitatile prin care poate utiliza bugetul blocului comunitar pentru a face plati in avans catre producatorii de armament si munitie, in ideea de a-i stimula sa majoreze productia si de a accelera livrarile de arme destinate Ucrainei, informeaza Financial Times citand…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel, miercuri, la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina, la aproape un an de la invazia rusa, si a anuntat un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, dar si, in premiera, masuri impotriva companiilor

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si o parte din membrii executivului european au sosit joi, 2 februarie, la Kiev pentru ”a demonstra ca UE sprijina Ucraina la fel de ferm ca intotdeauna”, transmite EFE și Agerpres . ”Ma bucur sa revin la Kiev, a patra vizita a mea de la invazia Rusiei.…