- Guvernul va lansa o agentie dedicata investitiilor straine, ca punct central de comunicare cu companiile interesate sa investeasca in Romania, care va functiona in subordinea nemijlocita a prim-ministrului, a anuntat premierul Nicolae Ciuca.

- Intrebat de ce a fost scazut plafonul pentru consumatorii casnici, primul ministru a explicat ca au fost scazute pragurile din vechea ordonanta cu 15 procente, asa cum recomanda Uniunea Europeana, pentru diminuarea risipei. „Cred ca in calitate de prim-ministru trebuie sa lamuresc acest subiect Mai…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetice si implementarea proiectelor de infrastructura in energie, anunta Executivul intr-un comunicat. Cu aceasta ocazie, participantii au analizat Programul…

- “Din cifrele care au fost publicate saptamana aceasta rezulta ca in ultimele cinci luni investitiile directe straine in Romania au crescut cu 53,1%. Este un lucru, este un fapt cat se poate de evident si imbucurator, pentru ca reusim prin deciziile si masurile pe care le-am luat si le vom lua in continuare…

- Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca 500 de milioane de euro vor fi destinate autoritatilor locale, iar 500 de milioane de euro, pentru IMM-uri. “Cea de-a doua ordonanta de urgenta este elaborata la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. Este o ordonanta…

- Guvernul aproba, in ședința de miercuri, suspendarea plații ratelor la banci pentru o perioada de noua luni, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Vom continua sa adoptam masurile cuprinse in planul Sprijin pentru Romania. Vom aproba suspendarea plații ratelor bancare pentru o perioada de noua luni. Vor…

- Guvernul a adoptat astazi legea speculei care prevede amenzi pentru cei care umfla nejustificat prețurile. Asta dupa ce benzinarii au participat la o sedinta impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, in privința preturilor uriașe de la pompa.