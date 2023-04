Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, inaintea ședinței de guvern, ca deficitul in colectare de la buget este din cauza „marilor contribuabili” care nu și-au platit „datoriile catre stat”.

- Executivul va analiza, saptamana aceasta, propunerile ministerelor pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul Nicolae Ciuca a cerut cheltuieli publice mai mici, dar fara a afecta fondurile de salarii, dupa ce s-a constatat ca deficitul bugetar a depasit, in primele luni, nivelul prognozat. Unii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca le-a dat sarcina miniștrilor sa caute orice opțiune pentru a reduce cheltuielile bugetare fara sa se atinga insa de banii pentru salarii și investiții. „Am dat sarcina in Guvern ca orice opțiune sa fie discutata, mai puțin cea de salarii și cea de investiții”, a…

- Alexandru Tamba Dintr-o analiza asupra execuției bugetare pe luna februarie 2023 vs februarie 2022 publicata de zf.ro, aflam ca deficitul bugetar al Romaniei crește, in loc sa scada. Veniturile bugetare totale in februarie 2023 comparativ cu februarie 2022 au crescut cu 8,2%, pe cand cheltuielile totale…

- TAXA PE LITORAL 2023 : Turiștii vor fi nevoiți sa plateasca in plus pentru a se relaxa la malul marii TAXA PE LITORAL 2023 : Turiștii vor fi nevoiți sa plateasca in plus pentru a se relaxa la malul marii Consilierii locali ai municipiului Mangalia, de care aparțin stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Saturn,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine incepe distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online vor putea fi facute…

- Premierul Nicolae Ciuca și fostul premier, Ludovic Orban, au reacționat in dupa ce Victor Pițurca (66 de ani) a reținut 24 de ore de DNA. CAZUL PE SCURT: Fostul selecționer Victor Pițurca e acuzat de cumparare de influența in dosarul maștilor neconforme achiziționate de spitale MApNAzi, fostul selecționer…