- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale de Comemorare a Holocaustului impotriva romilor – Samudaripen si a precizat ca „amintirea victimelor trebuie sa ramana nestearsa din memoria colectiva, iar atrocitatile petrecute in timpul Holocaustului nu trebuie uitate niciodata”,…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- „Incepem sedinta de Guvern in care vom continua sa adoptam masurile care sunt cuprinse in planul Sprijin pentru Romania si in acest sens vom aproba astazi suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni, masura de care vor beneficia atat persoanele fizice, cat si firmele, care intampina…

- Sylvia Hoisie a studiat medicina la Iasi, dupa care s-a angajat la Institutul Cantacuzino, in același oraș, unde a devenit unul dintre cercetatorii care, la inceputul anilor ‘60, au inventat cunoscutul medicament Polidin, stimulator al imunitatii utilizat zeci de ani de o tara intreaga. Supranumita…