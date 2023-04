Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, le-a cerut, luni, liderilor liberali reuniți in ședința Biroului Executiv al formațiunii, un mandat ca sa negocieze cu PSD soluții pentru ”arhitectura politica a perioadei urmatoare”. Ciuca a transmis, luni, in sedinta conducerii partidului ca PNL trebuie…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu il lauda pe premierul PNL Nicolae Ciuca, subliniind ca are frecvent intalniri cu acesta. „Ne consultam permanent, ne intalnim și vorbim des la telefon. Poate de aici anumiți colegi suspecteaza ca luam decizii in afara partidului”, a spus Ciolacu in emisiunea „La final”,…

- PNL va lua o decizie in privinta ministrului Lucian Bode pana la momentul rotativei guvernamentale, a declarat, joi, prim ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca situatia acestuia urmeaza sa fie clarificata in partid, conform Agerpres.roSeful Executivului a fost intrebat de jurnalisti cum comenteaza…

- Dupa cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și care au facut zeci de mii de victime, și dupa ce un seismolog a spus ca nu e exclus ca și in țara noastra sa aiba loc un seism de 7 grade, Nicolae Ciuca a anunțat astazi, in ședința de Guvern, ca Romania are doua planuri privind consolidarea…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat luni, intrebat cu privire la retinerea de catre procurorii DNA a fostului selectioner Victor Piturca si a directorului Romarm, Gabriel Tutu, ca a solicitat institutiilor sa puna la dispozitie toate documentele pentru derularea cercetarii penale,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a cerut ministrului Energiei verificari privind cauzele producerii accidentului de la Complexul Energetic Oltenia, astfel incat pana saptamana viitoare sa fie prezentate primele concluzii. Totodata, premierul a transmis condoleante familiilor celor trei muncitori care si-au…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 16 ianuarie, la Romania TV, ca fostul premier Mihai Tudose este dispus sa fie ministru dupa rotația premierilor din luna mai, in care, cel mai probabil, Ciolacu va fi noul șef al Executivului in locul lui Nicolae Ciuca.…

- Romania trebuie sa-și schimbe modalitatea in care colecteaza bani la buget! „Nu ar fi mai sigur pentru țara noastra sa reduceți aparatul bugetar, sa veniți cu o propunere de reforma administrativ teritoriala și sa gandiți vizionar și pragmatic pentru a aduce bani la buget?”, se intreaba retoric Ioana…