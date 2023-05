Stiri pe aceeasi tema

- 18 dintre cei 23 de procesatori, respectiv 78%, participa la acordul voluntar temporar pentru reducerea prețului laptelui, aceștia inițiind deja renegocierea contractelor cu comercianții, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurenței. ”Este un pas important faptul ca, inca din prima zi, au confirmat…

- 18 dintre cei 23 de procesatori, respectiv 78%, participa la acordul voluntar temporar pentru reducerea prețului laptelui, aceștia inițiind deja renegocierea contractelor cu comercianții, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurenței. ”Este un pas important faptul ca, inca din prima zi, au confirmat…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea susține ca a fost, luni, intr-un magazin sa vada daca laptele romanesc s-a ieftinit și, spre surprinderea lui, n-a descoperit decat un singur produs care sa aiba un preț mai mic, care oricum era și inainte cel mai ieftin. O dovada despre cum iși respecta retailerii…

- Toate marile rețele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea prețului laptelui, ca urmare a discuțiilor inițiate de Consiliul Concurenței, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza.„Pe parcursul lunii mai vom vedea reduceri substanțiale,…

- ”Toate marile retele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui, ca urmare a discutiilor initiate de Consiliul Concurentei, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza”, anunta autoritatea de concurenta. Acordul voluntar…

- Toate marile rețele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea prețului laptelui, ca urmare a discuțiilor inițiate de Consiliul Concurenței, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza.„Pe parcursul lunii mai vom vedea reduceri substanțiale,…

- ​Toate marile retele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui, ca urmare a discutiilor initiate de Consiliul Concurentei, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza, a anuntat vineri autoritatea de concurenta. Astfel,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, cunoscut pentru modul sau direct de-a fi, are o viziune clara in ceea ce privește agricultura din Romania. Fiind la al treilea mandat in fruntea ministerului, Daea are planuri mari pentru a ajuta fermierii și de a pune Romania pe linia de plutire in ceea ce privește…