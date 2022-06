Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, extinderea programului ”Masa sanatoasa in scoli 2022-2027”, la solicitarea premierului Nicolae Ciuca. Astfel, grupul tinta va fi de 900.000 de elevi, deci o treime din elevii tarii, cu risc de abandon scolar si finantarea…

- Numarul elevilor care vor beneficia de masa sanatoasa in școli va crește de la 150.000 la 900.000, adica aproape o treime din numarul total al elevilor, a spus ministrul Educației, la inceputul ședinței de guvern de miercuri. Sorin Cimpeanu a anunțat ca Guvernul a decis inființarea unui grup interministerial…

- Majoritatea voucherelor pentru persoanele vulnerabile vor fi distribuite catre beneficiari in luna iunie, iar ce ramane in prima parte din iulie, a anuntat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern. „Prima transa se va…

- Aproape 250.000 de elevi vor primi joi cate 500 de lei in cadrul programului Sprijin pentru Romania, a anunțat Marcel Boloș, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene. „S-a operaționalizat una dintre masurile cuprinse in programul Sprijin pentru Romania. Este vorba despre elevii…

- Concurs director de școli 2022: Urmeaza o a treia etapa pentru ocuparea posturilor libere Concurs director de școli 2022: Urmeaza o a treia etapa pentru ocuparea posturilor libere In urma celor 2 etape desfașurate pana acum pentru ocuparea posturilor de directori de școli au fost ocupate 6969 de posturi…