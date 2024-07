Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a confirmat ca va candida la alegerile prezidentiale din acest an, precizand ca in perioada urmatoare va merge in fiecare filiala din tara, va avea intalniri cu electoratul, cu activul de partid, cu liderii filialelor, urmand ca formalizarea acestei decizii sa aiba loc la Consiliul National al Partidului National Liberal. “Candidez. (…) Am venit dintr-o cultura profesionala care este formata in asa fel incat sa aiba un echilibru, sa aiba anumite atribute in ceea ce priveste componenta de leadership, de management, si am incercat din convingere proprie ca atunci…