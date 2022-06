Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat la Radio Romania Actualitati ca este bine ca romanii sa cunoasca realitatea din punct de vedere economic si le-a transmis ca nu trecem printr-o perioada usoara. ”Eu cred ca este foarte bine sa le spunem oamenilor realitatea, sa le spunem ca nu trecem printr-o perioada usoara…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat ca premierul Nicolae Ciuca a inceput sa preia din mesajul sau si considera ca „este bine” ca mai multi liberali incep sa vorbeasca despre prioritati si PNRR. „A preluat din mesajul meu domnul premier, a preluat din ceea ce spun de 6 luni. Este bine ca mai…

- Nicolae Ciuca a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca este posibil ca la finalul lunii sa fie inaintata cererea de finantare si Romania sa beneficieze de inca trei miliarde de euro din PNRR. “Am convenit in coalitie ieri dupa amiaza sa continuam sa asiguram tot ceea ce este institutional…

- Romania va fi independenta energetic peste 5 ani, spune premierul Nicolae Ciuca. In condițiile in care Parlamentul urmeaza sa adopte legea offshore, la sfarșitul lunii iunie vom avea prima molecula de gaz extras din Marea Neagra, iar pana in 2027, vom avea suficient gaz pentru a asigura independența…

- Șeful Execuitivului a anunțat, astfel, ajutor pentru Complexul Energetic Oltenia. "Eete foarte important de finalizat și de concretizat acest buget. Am avut discuții cu conducerea complexului energetic (Oltenia - n.r.) - și exista acest angajament - am stabilit ca in cel mai scurt timp sa sporeasca…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat luni ca pachetul de solutii socio-economice „Sprijin pentru Romania” reprezinta ansamblul de masuri prin care Guvernul intentioneaza sa asigure stabilitatea economica pana la sfarsitul anului si, de asemenea, sa creeze premisele pentru ca economia sa se dezvolte…

- Nicolae Ciuca a declarat, luni, la Radio Romania Actualitati, ca Romania nu este afectata de lipsa surselor de energie si de gaze. “Romania nu este o tara care sa fie foarte afectata de lipsa surselor de energie si gaze. Romania are potential in ambele domenii si de aceea aici venim cu doua componente.…

- „Sanatatea romanilor nu poate și nu trebuie sa aștepte, este un obiectiv prioritar”, transmite primul ministru Nicolae Ciuca de Ziua Mondiala a Sanatații. Conform acestuia, in perioada urmatoare importanta este adaptarea permanenta a sistemului de sanatate la nevoile pacienților și la cele mai noi standarde…