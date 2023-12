Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pe anul 2024, in valoare nominala de aproximativ 350 de miliarde de euro, asigura tot ceea si-a propus coalitia de guvernare pentru a asigura dezvoltarea Romaniei, a declarat presedintele Senatului, Nicolae Ciuca. „Bugetul urmeaza sa fie aprobat astazi si, ca atare, este pentru al treilea an…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la RFI, despre tensiunile din coalitia de guvernare ca nu considera ca in momentul de fata pot sa iasa in fata romanilor si sa discute de ruperea coalitiei, el precizand ca cel care va genera ruperea coalitiei, din punctul lui de vedere, nu va castiga…

- Stenograme obținute in exclusivitate de jurnaliștii Digi24 din ședința Coaliției in care luni s-a discutat problema majorarii pensiilor in 2024 arata neințelegerile dintre PSD și PNL privind sursele de finanțare. Premierul și președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, i-a asigurat pe liderii…

- „I-am intalnit astazi, pe reprezentanții UiPath - prima companie aparuta in Romania care a fost listata la bursa de la New York. Rezultatele lor in automatizare și cibernetica sunt o carte de vizita a sectorului IT din Romania. Acest domeniu va defini viitorul, iar țara noastra trebuie sa faca acest…

- ”PNL ramane dedicat apararii intereselor mediului de afaceri si am demonstrat acest lucru inclusiv la dezbaterea privind masurile fiscale. De altfel, noi am sustinut in contextul acestor masuri ca, la reducerea deficitului sa contribuie si statul, prin reducerea cheltuielilor si combaterea evaziunii.…

- PNL si PSD au avut joi seara discutii in coalitie pe bugetul pe 2024, prima sedinta pe acest subiect a celor doua partide de guvernare. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis ca exista un angajament asumat la nivelul Coalitiei ca bugetul sa treaca pana la sfarsitul sesiunii parlamentare, informeaza…

- „In linia dialogului cu mediul de afaceri, am avut astazi o discutie deschisa si aplicata cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini din Romania. Intre subiectele pe care le-am abordat au fost implicarea mediului de afaceri in dezvoltarea durabila a economiei romanesti, identificarea sprijinului…

- Ordonanța austeritații: Liderii PSD, PNL și UDMR, intalnire de urgența cu cateva ore inainte de angajarea raspunderii Liderii coaliției par a avea o serie de nemulțumiri legate de cele mai recente modificari la ordonanța austeritații, cum a fost denumita de presa legea privind masurile fiscale asumate…