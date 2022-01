Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul lucra ca profesor la o școala din Moscova. Potrivit oficialilor ruși, acesta fusese in trecut angajat al ambasadei americane de la Moscova si beneficia de imunitate diplomatica.Incidentul ar fi avut loc in august 2021, atunci cand asupra barbatului au fost gasite cateva grame de marijuana…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina în actualul conflict al acesteia cu Rusia atât timp cât Kievul continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care a insistat ca tara sa sustine o relatie de ''respect…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat marti ca tensiunile cu Moscova din cauza comasarii de trupe ruse la frontiera cu Ucraina sunt "cel mai recent exemplu" al faptului ca "Europa este in pericol", transmite EFE,

- Liderii Statelor Unite și mai multor țari europene, printre care Germania și Franța, și-au afirmat luni, în cadrul unei videoconferințe, sprijinul „fara rezerve” pentru integritatea teritoriala a Ucrainei și au promis „consecințe foarte grele” Rusiei în cazul unei…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Lideri ai Uniunii Europene (UE) si NATO s-au angajat duminica la o cooperare mai mare impotriva amenintarilor ”hibride”, in cadrul unei vizite in Lituania, axata pe criza migrantilor din Belarus si asupra unei prezente militare a Rusiei in apropierea Ucrainei, relateaza AFP. Secretarul general…

- Rusia a inceput sa pompeze din nou gaz in Germania, luni seara, prin conducta Yamal din Siberia, la o zi dupa ce oprirea exporturilor a dus la cresterea preturilor in Europa. Fluxurile de gaze au crescut ulterior la cel mai mare nivel in aproape doua saptamani, au aratat datele germane. Rusia furnizeaza…