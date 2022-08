Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul majoreaza, in ședința de vineri, salariile bugetarilor, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Astazi (vineri – n.r.) vom aproba creșterea salariilor in sistemul public. Este o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și, desigur, in conformitate cu discuțiile avute cu partenerii sociali”,…

- “In ceea ce priveste fondul de investitii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetara am crescut Fondul pentru investitii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investitiilor si pentru stimularea mediului privat. Astazi vom aproba o ordonanta de urgenta prin…

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern. Totuși, nu toți lucratorii la stat sunt vizați de aceasta majorare.…

- UPDATE – Guvernul va aproba vineri majorarea salariilor in sistemul public, a anuntat premierul Nicolae Ciuc, care a mentionat ca aceasta crestere este ‘in concordanta’ cu disponibilitatea bugetara. ‘Astazi vom aproba cresterea salariilor in sistemul public. Este o crestere in concordanta cu disponibilitatea…

- Guvernul a adoptat o ordonanța prin care se modifica mai multe taxe in Romania, potrivit Hotnews. Ministerul Finanțelor a prezentat lista de masuri adoptata, printre acestea figurand: Majorarea cotei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8%. In domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor:…

- Guvernul aproba miercuri „suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni pentru persoanele fizice si juridice care intampina greutati generate de cresterea preturilor si a tuturor elementelor care tin de inflatia pe care o resimtim cu totii.

- ”In doi ani de zile de guvernare liberala nu s-a vorbit de cresterea taxelor. Din contra, am eliminat suprataxe si supraaccize introduse de PSD in perioada 2017-2019. PSD este la guvernare de 6 luni si intreg sectorul privat este bulversat pentru ca nu stie ce taxe noi mai doresc psd-istii sa introduca.…

- ”In doi ani de zile de guvernare liberala nu s-a vorbit de cresterea taxelor. Din contra, am eliminat suprataxe si supraaccize introduse de PSD in perioada 2017-2019. PSD este la guvernare de 6 luni si intreg sectorul privat este bulversat pentru ca nu stie ce taxe noi mai doresc psd-istii sa introduca.…