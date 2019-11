Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca, din discutiile preliminare pe care le-a avut in Guvern, exista "toate garantiile" ca bugetul MApN sa reprezinte in continuare 2% din PIB.



"Din discutiile pe care le-am avut cu premierul si cu ministrul Finantelor, avem toate garantiile ca anul viitor vom avea alocat 2% (...) pentru Aparare. Chiar saptamana trecuta, impreuna cu ministrul Economiei, am avut o privire asupra a tot ce inseamna planurile de inzestrare a Armatei Romane si putem sa facem o translatie a ceea ce inseamna nevoile noastre din industria de aparare…