Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri la Palatul Victoria, cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania. Principala tema de discutie a privit nevoia de a promova mai mult produsele romanesti in lanturile comerciale si identificarea unor solutii de crestere a competitivitati…

- „Avem nevoie de mai multe depozite frigorifice si de conservare pentru producatorii romani, care astfel vor putea asigura continuitate extra-sezoniera in aprovizionarea lanturilor marilor retaileri cu legume-fructe, mezeluri si produse lactate. Guvernul isi va intensifica sprijinul acordat fermierilor…

- „Avem nevoie de mai multe depozite frigorifice si de conservare pentru producatorii romani, care astfel vor putea asigura continuitate extra-sezoniera in aprovizionarea lanturilor marilor retaileri cu legume-fructe, mezeluri si produse lactate. Guvernul isi va intensifica sprijinul acordat fermierilor…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu si secretarul general George Boroi, context in care acestia au prezentat stadiul pregatirilor pentru organizarea calificarii si participarii sportivilor romani…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investitiei fiind de un miliard de euro. Anunțul a fost facut in cadrul unei intalniri care a avut loc, luni, cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. In faza initiala, acest proiect…

- Guvernul sustine eforturile producatorilor romani de a se extinde pe pietele europene, dar si pe cele din zonele economiilor emergente, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciuca, la finalul unei vizite de lucru la compania Scandia Sibiu. Seful Executivului efectueaza o vizita in judetele Sibiu si Alba.…

- Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a spus miercuri, 15 februarie, ca „dezideratul” Guvernului privind inflatia cu o cifra va fi atins „cu siguranța” pana la sfarsitul anului. Acum, rata anuala a inflatiei este de 15,1%. „Legat de inflatie, trebuie sa actionam in continuare pe produsele agro-alimentare,…

- Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a spus miercuri, 15 februarie, ca „dezideratul” Guvernului privind inflatia cu o cifra va fi atins „cu siguranța” pana la sfarsitul anului. Acum, rata anuala a inflatiei este de 15,1%. „Legat de inflatie, trebuie sa actionam in continuare pe produsele agro-alimentare,…